В Армению прибудет министр иностранных дел Индии

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар 12-13 октября с официальным визитом посетит Армению. Об этом, как передает «Арменпресс», сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Встреча министров иностранных дел Армении и Индии состоится 13 октября в МИД Республики Армения. В рамках официального визита также запланированы встречи с премьер-министром Республики Армения и с председателем Национального собрания Республики Армения.