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В Армению прибудет министр иностранных дел Индии

В Армению прибудет министр иностранных дел Индии

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар  12-13 октября с официальным визитом посетит Армению. Об этом, как передает «Арменпресс», сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Встреча министров иностранных дел Армении и Индии состоится 13 октября в МИД Республики Армения. В рамках официального визита также запланированы встречи с премьер-министром Республики Армения и с председателем Национального собрания Республики Армения.


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