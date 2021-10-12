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Состоялась встреча министров обороны Армении и России

Состоялась встреча министров обороны Армении и России

11 октября в Москве состоялась встреча министра обороны Республики Армения Аршака Карапетяна с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба МО Армении, отметив, что в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся армяно-российского сотрудничества в оборонной сфере, армяно-азербайджанской пограничной ситуации и региональной безопасности.


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