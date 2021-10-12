Повестка дня предстоящей встречи Пашинян-Путин будет серьезной и насыщенной: политолог

Политолог Эмиль Ордуханян затрудняется предсказать результаты следующей встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая состоится в Кремле 12 октября, но убежден, что эта встреча в Москве связана с активными процессами на Южном Кавказе, в том числе и с российско-турецкими, российско-иранскими переговорами на высшем уровне.

В беседе с «Арменпресс» преподаватель Государственного университета им. Брюсова предполагает, что на встрече Путина и Пашиняна будут обсуждаться как трехсторонние заявления Россия-Армения-Азербайджан, так и создание нового формата регионального сотрудничества, в частности инициатива «3+3».

«Вопросы, связанные с регионом, обсуждались как во время встречи Путина с Эрдоганом в Сочи, так и во время встречи министров иностранных дел России и Ирана в Москве. Мы увидели, что и Иран не против этой инициативы. Против этого выступила Грузия, Армения пока не высказала позиции», - сказал он.

Политолог в этой инициативе видит определенные риски, выражая мнение, что Армении не стоит соглашаться на эту меру. По его словам, это не может быть выгодно для Армении.

Касаясь повестки встречи, политолог Эмиль Ордуханян отметил, что по сравнению с тремя предыдущими встречами, проведенными в течение года, встреча Путина и Пашиняна 12 октября в Москве имеет одну интересную особенность. То есть параллельно со встречей Путина и Пашиняна Католикос всех армян Гарегин II также с двухдневным визитом посетит Москву, где встретится с духовными лидерами России и Азербайджана. Кроме того, в Москве с рабочим визитом находится и министр обороны Армении Аршак Карапетян. Поэтому собеседник считает, что новая встреча Путина и Пашиняна по содержанию будет более серьезной.

По словам собеседника, одна из причин заключается в том, что скоро закончится первый год прекращения второй Арцахской войны и подписания режима прекращения огня, что предполагает обсуждение некоторых окончательных вопросов.

«Уверен, что Армении будут заданы определенные вопросы. Очевидно, что в данном случае я имею в виду недавно обсуждавшийся формат, инициативу «3 + 3», которая на самом деле может иметь тенденцию замены формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - сказал Ордуханян.

По словам политолога, еще один ключевой вопрос повестки встречи Путин-Пашинян – исполнение положений трехсторонних заявлений Путин-Пашинян-Алиев от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. К концу года необходимо завершить определенные процессы, вытекающие из этих договоренностей.

В этом контексте Эмиль Ордуханян подчеркнул, что прежде чем приступать к рассмотрению вопросов восстановления транспортных и экономических коммуникаций или создания новых направлений сотрудничества в регионе, премьер-министр Никол Пашинян обязательно должен поднять вопрос о поведении Азербайджана, о напряженности на наших границах и убийстве 9 октября азербайджанским снайпером мирного жителя в Арцахе, акцентируя на том, что Азербайджан до сих пор не выполнил взятые на себя обязательства по заявлению от 9 ноября. В частности, обязательство по возвращению военнопленных и других лиц.

«Этот пункт Азербайджан практически отказывается выполнять», - сказал он.

Другой приоритетный вопрос, который, по мнению политолога, должен быть поднят в Кремле, касается проблем, возникших в ходе миссии российских миротворцев в Арцахе, которые также спровоцированы Азербайджаном.

«Как мы уже знаем, мирный житель Арцаха был убит в присутствии российских миротворцев», - отметил собеседник.

Третий ключевой момент встречи Пашинян-Путин, который, по мнению Эмиля Ордуханяна, должен быть поставлен армянской стороной, заключается в том, что азербайджанские войска не выведены с территории Республики Армения и остаются на ней уже в течение 5 месяцев.

«В этих условиях, при наличии упомянутых трех пунктов, подписание Республикой Армения какого-либо переговорного документа просто нецелесообразно», - выразил мнение политолог.

Что касается формата «3+3», то есть идеи создания платформы для регионального сотрудничества Армения-Азербайджаном-Грузия-Россия-Иран-Турция, напоминая, что Грузия уже официально отказалась от участия, «3+3» уже превратилась в «3+2». Эмиль Ордуханян считает, что аргументом Армении в отказе от упомянутой инициативы может быть то, что Турция после предложения «платформы шести стран», выступила с инициативой «3 + 3». Она является сторонником этого формата, но в ходе карабахского конфликта проявила предвзятую позицию, непосредственно участвуя в войне со стороны Азербайджана, следовательно, она не может быть беспристрастным посредником в процессе установления мира и стабильности в регионе.

«Это очень веский аргумент, чтобы армянская сторона не соглашалась с предложенным новым форматом, и мы останемся исключительно в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ», - предположил Ордуханян.

Политолог не исключает, что Россия будет за «3 + 3», поскольку не потеряет своих позиций. Но армянская сторона, по словам собеседника «Арменпресс», может представить еще одну причину отказа, а не дипломатического оскорбления российской стороны, сославшись на то, что Россия уже участвует в переговорном процессе Минской группы ОБСЕ как посредник. Поэтому, даже если этот формат не будет реализован, в любом случае Россия сохранит свои рычаги влияния в мирном процессе по Карабаху.

О возможности новой встречи президента России и премьер-министра Армении сообщила председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. Позже официальный представитель президента России Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что новая встреча Путина и Пашиняна состоится 12 октября.

Вчера Управление информации и связей с общественностью Аппарата премьер-министра РА сообщило, что премьер-министр Никол Пашинян 12 октября посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию и встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Согласно сообщению, Путин и Пашинян обсудят вопросы, связанные с выполнением трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, с дальнейшими шагами по укреплению стабильности в регионе, с восстановлением экономических связей и с происходящим развитием. Стороны также затронут повестку армяно-российских союзнических отношений и вопросы дальнейшего сотрудничества в интеграционных объединениях.

Арам Саргсян