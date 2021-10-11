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Путин на заседании Совбеза предложил обсудить вопросы взаимодействия РФ со странами СНГ

Путин на заседании Совбеза предложил обсудить вопросы взаимодействия РФ со странами СНГ

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, Путин отметил, что 15 октября состоится саммит СНГ, и в этой связи предложил поговорить и посоветоваться по некоторым аспектам взаимодействия РФ с партнерами, с друзьями, с союзниками на постсоветском пространстве, с государствами Содружества Независимых Государств.


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