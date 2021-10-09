Полиция Арцаха обнародовала имя гражданина, убитого снайпером ВС Азербайджана
15:21, 9 Октябрь, 2021
Полиция Арцаха обнародовала новые подробности смерти гражданина, убитого в результате выстрела с азербайджанской стороны в городе Мартакерт Республики Арцах.
Как передает Арменпресс, полиция Арцаха распространила сообщение, в котором говорится:
«Сегодня в 13:15 часов в Мартакертское управление полиции поступило сообщение о том, что в гранатовом саду недалеко от города Мартакерт смертельно ранен снайпером ВС Азербайджана житель Мартакерта Арам Тепнанц (1966 года рождения).
На месте работают правоохранительные органы.
Подробности будут выяснены позже».
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