Британия облегчила порядок поездок в Армению

Великобритания облегчила порядок поездок в 32 страны, включая и Армению. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает BBC, представляя список стран, опубликованный МИД страны.

Британское Министерство иностранных дел больше не призывает воздерживаться от посещения 32 стран. В результате изменений будет упрощено страхование путешествий в 32 страны, включая и Армению.

Как и другие страны этого списка, Армения не была в британском красном списке, но британский МИД не рекомендовал планировать поездки по этим направлениям из-за Covid-19.

Британское министерство иностранных дел и по делам Содружества заявляет, что последнее изменение политики направлено на улучшение общественного здравоохранения во многих странах и снижение риска для британцев.

Утверждается, что совет по предотвращению поездок будет применяться в исключительных случаях, например, когда местная система здравоохранения будет перенасыщена. Помимо Армении, в список из 32 стран вошли, например, Беларусь, Казахстан, Косово и Малайзия.

Британский МИД продолжит призывать воздерживаться от поездок в страны красной зоны.