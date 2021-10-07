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Армянский пианист занял первое место на 6-м Международном конкурсе пианистов им. Кристиана Ткачевского

Армянский пианист занял первое место на 6-м Международном конкурсе пианистов им. Кристиана Ткачевского

Студент Ереванской государственной консерватории, участник целевой программы развития талантов «Старт» Артур Григорян (учитель: Армен Бабаханян) занял первое место на международном конкурсе.

Как сообщает Арменпресс, 20-30 сентября в Польше состоялся 6-й Международный конкурс пианистов им. Кристиана Ткачевского.

Кроме премии за первое место Григоряну был присужден специальный приз, который включает четырехлетнюю стипендию (в размере 19 тыс долларов в год) на обучение в Университете Южного Теннесси.

В конкурсе приняли участие 260 юных пианистов и пианисток из 33 стран.


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