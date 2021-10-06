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Еще один пленный вернулся в Армению из Азербайджана

Еще один пленный вернулся в Армению из Азербайджана

Еще один пленный вернулся в Армению из Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об этом с трибуны НС сообщил вице-премьер Армении Сурен Папикян.

 Папикян заверил, что все видят, какие действия проводит правительство Армении по возвращению пленных, удерживаемых в Азербайджане.

«На данный момент Артур Борисович Давидян, пересекший границу Арцаха 22 августа 2021 года, вернулся в Армению. Он уже находится в Армении», - сказал Папикян.

По словам вице-премьера, власти Армении делают все возможное для возвращения пленных.


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