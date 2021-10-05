В рамках Фестиваля Комитаса в резиденции президента Армении состоялся концерт

4 октября в Президентском дворце в рамках Международной конференции-фестиваля, посвященного Комитасу, состоялся концерт пианистки из Германии Дианы Саакян.

Как сообщает «Арменпресс», Диана Саакян исполнила произведения Комитаса, Клода Дебюсси, Сергея Рахманинова, доставив всем присутствующим истинное удовольствие

До концерта Армен Саргсян, выступая, подчеркнул, что, говоря о Комитасе, он думает о нашей национальной идентичности. «Армянский народ за свою многовековую историю, основываясь на нашей идентичности, нашей истории, внес огромный вклад в мировое искусство. На мой взгляд, самое большое наследие, которое мы оставили миру, - это армянская архитектура. Однако трудно найти автора, искусствоведа, который смог бы обобщить всю историю армянской архитектуры. Есть громкие имена, от Тороса Тораманяна до Вараздата Арутюняна, но ни один из них не смог сделать то, что сделал Комитас в армянской музыке», - сказал Армен Саргсян, добавив, что то же самое можно сказать и о живописи.

По словам президента РА, в музыкальном искусстве Армении было много блестящих музыкантов, исполнителей и композиторов. «Тигран Мансурян - один из лучших, кто рядом с нами, но когда мы говорим об истоках и основах нашей армянской музыки, мы вспоминаем Комитаса Вардапета, который сделал то, что никто не смог сделать в отношении архитектуры и живописи. Комитас смог передать нашу идентичность с гениальной простотой», - подчеркнул Армен Саргсян.

По его словам, Комитас - своей простотой, прозрачностью и гениальностью алмаз нашей музыки.

Композитор Тигран Мансурян, присутствовавший на вечере, оценил работу, проделанную Музеем-институтом Комитаса, с точки зрения популяризации биографических данных Комитаса, публикаций и популяризации его исполнительского искусства. По его Мансуряна, фортепианные произведения Комитаса - жемчужина нашей фортепианной музыки. «Это небольшое собрание, но очень значительное и необычайно тонко выделяющееся во всей мировой фортепианной музыке», - сказал маэстро, выразив уверенность, что Диана Саакян достойно исполнит фортепианные произведения Комитаса.

По словам директора Музея-института Комитаса Николая Костандяна, историческая роль Комитаса и его уникальное значение для армянского народа предполагают признание его наследия на самом высоком государственном уровне. «Отношение президента РА к нашему мероприятию, организации вечера фортепьяно в Президентском дворце - это знак высшей государственной поддержки этого великого символа нашей идентичности», - подчеркнул Костандян.

Он напомнил, что фестиваль традиционно стартует 26 сентября, в день рождения Комитаса. В этом году он был открыт в Первопрестольном Святом Эчмиадзине с благословения Католикоса Всех Армян. Николай Костандян добавил, что конференцию планируется начать 7 октября. По словам Костандяна, одна из основных целей конференции-фестиваля - популяризация наследия Комитаса и армянской музыкальной культуры в целом.

Директор Музея-института поблагодарил Министерство образования, науки, культуры и спорта РА и Общественное телевидение за содействие в организации конференции-фестиваля «Комитас». Все концертные программы будут транслироваться по Общественному телевидению.

Анжела Амбарцумян

Фото Мхитара Хачатряна