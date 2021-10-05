МВД Грузии изъяло очередную партию оружия

В регионах Имерети и Квемо Картли в результате следственно-розыскных мероприятий полиция изъяла несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасов, информацию распространяет пресс-служба ведомства.

По обвинению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов задержаны два гражданина Грузии, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Преступления наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

В результате обыска автомашины одного из задержанных, сотрудники Зестафонского районного отделения полиции изъяли пистолет системы Макарова, боеприпасы и восемь боевых патронов.

Что касается второго задержанного, то он был арестован близ села Алгети в Марнеульском муниципалитете. В результате личного досмотра полиция изъяла револьвер системы Наган с шестью патронами.

Следствие ведется по статье 236-й Уголовного кодекса Грузии – "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия".