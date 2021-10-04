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Возглавляемая Аленом Симоняном делегация отбыла с официальным визитом в Российскую Федерацию

Возглавляемая Аленом Симоняном делегация отбыла с официальным визитом в Российскую Федерацию

Делегация во главе со спикером Национального собрания РА Аленом Симоняном с трехдневным официальным визитом отбыла в Российскую Федерацию.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Национальном собрании.

В рамках визита запланированы встречи с высокопоставленными российскими должностными лицами: с председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным, министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

Также запланирован визит в Российскую дипломатическую академию, где будут организованы обсуждения с преподавательским составом и студентами. Армянскую делегацию примет и предстоятель Армянской епархии России и Новой Нахичевани архиепископ Эзрас Нерсисян.

В заключительный день официального визита делегация, возглавляемая председателем НС, встретится с представителями армянской общины России.


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