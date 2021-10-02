Гюмрийский драматический театр открыл156-й сезон

В Гюмри 1 октября Государственный драматический театр им.Ачемянаоткрыл 156-й сезон.

Сезон начался премьерой лирической комедии Уильяма Сарояна «Остров спасения» (в постановке народного артиста РА, профессора Николая Цатуряна). В основе спектакля - доброта, которая живет в человеке,живет просто, чисто и прямо.

В беседе с Арменпресс директор театра Людвиг Арутюнян подчеркнул, что новый сезон обещает быть интересным, полным сюрпризов, с новыми премьерами.

«156-й сезон важендля нас, мы готовимся к 3 премьерам. Сезон открылся лирической комедией «Остров спасения», следующей будет новая пьеса молодого драматурга Бабкена Закаряна - «Шаги» (режиссер - Аспрам Багдасарян). Наша визитная карточка на этот год – спектакль«Маугли», он будет представлен в декабре. Много лет назад был спектакль с таким же названием, но этот «Маугли» не имеет к нему никакого отношения. Это не детское шоу, хотя и они могут его посмотреть. Художник - Гарегин Евангулян, костюмы - Лусине Хачатрян. Специально для спектакля мы пригласили специалиста по сценическому движению, хореографа Алика Асатуряна. Были приглашены студенты,актерыиз разных театральных коллективов Гюмри,из Еревана», - сказал режиссер.

В память о заслуженном артисте РА, композиторе Айке Акопяне перед началом зал почтил его память минутой молчания.