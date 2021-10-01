КНДР провела испытание новой ракеты

КНДР заявила о проведении испытаний новой зенитной ракеты. Как передает Арменпресс, об этом сообщает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"Академия оборонных наук КНДР 30 сентября провела испытания новой зенитной ракеты, разработанной ею, с целью подтвердить практичность работы пусковой установки, радара и комплексной машины боевого управления, а также комплексные боевые характеристики этой ракеты ", - говорится в сообщении ЦТАК.

Во вторник сообщалось, что Северная Корея провела пуск ракеты. Затем северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило об успешном испытательном пуске гиперзвуковой ракеты "Хвансон-8".

В Приморье – единственном российском регионе, граничащем с КНДР, – ученые не зафиксировали изменения радиационного фона.

КНДР 15 сентября провела пуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря, они пролетели примерно 800 километров при высоте 60 километров и более. Также 11-12 сентября прошли испытания крылатых ракет большой дальности, они пролетели 1500 километров.

До этого КНДР проводила ракетные испытания в январе и в конце марта. В частности, 21 марта прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря, а 25 марта в сторону Японского моря были выпущены две баллистические ракеты малой дальности.