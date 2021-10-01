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Глава МИД Чехии почтил память жертв Геноцида армян

Глава МИД Чехии почтил память жертв Геноцида армян

Начался официальный визит в Ереван министра иностранных дел Чехии Якуба Кулганека. Как передает «Арменпресс», МИД РА сообщает, что Якуб Кулганек посетил Мемориал Геноцида армян, чтобы дать дань памяти жертвам Геноцида.

В Министерстве иностранных дел Республики Армения состоится встреча министров иностранных дел Армении и Чехии, после чего будет опубликован совместный пресс-релиз. В рамках визита министра иностранных дел Чехии примут премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Армения Армен Саргсян и вице-премьер Мгер Григорян.


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