Новоназначенный посол Республики Армения вручил верительные грамоты президенту Беларуси

Новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Республике Беларусь Размик Хумарян вручил верительные грамоты президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на "БелТА", Александр Лукашенко констатировал, что Беларусь и Армению связывают традиционно дружественные отношения, совместная история и тесные межличностные контакты.

"Наши страны активно взаимодействуют в рамках интеграционных структур, в большинстве случаев выступая с единых позиций", - сказал президент Беларуси.

Однако пока значительный потенциал двустороннего сотрудничества не реализован в полной мере, считает белорусский лидер. Он заверил, что Беларусь открыта для предложений по дальнейшему развитию прочных отношений с Арменией во всех сферах.