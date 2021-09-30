Москва передала на рассмотрение сторон предложения по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном

Российская делегация не принимала участия в голосовании в Парламентской ассамблеей Совета Европы по резолюции «О гуманитарных последствиях конфликта между Арменией и Азербайджаном», который был принят 27 сентября. Как передает Арменпресс, об этом заявил на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, отвечая на вопрос о позиции РФ по поводу включенного в резолюцию ПАСЕ предложения о создании демилитаризованной зоны возле границ Армении.

«В ходе обсуждения этого документа к российской делегации в ПАСЕ поступали обращения как от армянских, так и от азербайджанских коллег. С учетом посреднической роли России наша делегация в ПАСЕ не участвовала в голосовании по документу, положения которого заведомо вызывали противоречия сторон.

Мы не раз подчеркивали, что устойчивым и долгосрочным решением проблемы инцидентов на отдельных участках армяно-азербайджанской границы является создание комиссии по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном с последующей ее демаркацией на всем протяжении. Российской стороной сформулированы и переданы на рассмотрение Еревана и Баку предложения по обеспечению запуска соответствующего переговорного процесса. Ожидаем реакции партнеров», - отметил Зайцев.