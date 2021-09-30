Думанян и гендиректор ЮНЕСКО обсудили вопросы сохранения культурного наследия Арцаха

Министр образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Ваграм Думанян с официальным визитом находится во Французской Республике для участия в мероприятии, посвященном 100-летнему юбилею известного французского кинодеятеля армянского происхождения Анри Верноя.

Как сообщает Арменпресс, в рамках визита Думанян встретился с Генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле.

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. Министр поблагодарил за постоянное и эффективное сотрудничество с ЮНЕСКО.

«Уверен, что наше взаимовыгодное сотрудничество с ЮНЕСКО в различных областях будет и впредь расширяться и способствовать реализации новых инициатив и идей», - отметил Думанян.

Были затронуты вопросы сотрудничества в области защиты культурного наследия Республики Арцах и визита технической миссии ЮНЕСКО в Арцах и прилегающие территории. Ваграм Думанян подтвердил полную поддержку Армении реализации миссии и поблагодарил за то, что этому вопросу уделяется должное внимание.

В ходе встречи было также обсуждено сотрудничество в рамках инициативы «Возрождение духа Мосула», подчеркнута важность защиты и сохранения культурного наследия, особенно в районах, пострадавших вследствие конфликтов.

Министр отметил, что на прошлой неделе в Армении находилась делегация экспертов по реставрации древних рукописей Мосула во главе с директором Центра оцифровки рукописей Халдейской церкви, архиепископом Наджибом Михаилом, и выразил надежду, что сотрудничество будет продолжаться и Армения путем обмена опытом может внести свой вклад в важную работу по сохранению мировой культуры.