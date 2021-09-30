В Ереване скрипач Сергей Догадин исполнит произведения Мансуряна, Бородина и Чайковского

2 октября в рамках международного музыкального фестиваля «Армения» с Государственным симфоническим оркестром Армении в Спортивно-концертном комплексе им. К. Демирчяна выступит скрипач Сергей Догадин.

Как сообщает «Арменпресс», в программе концерта - «Серенада для струнного оркестра» Тиграна Мансуряна, «Половецкие пляски» из оперы Александра Бородина «Князь Игорь», Скрипичный концерт Петра Чайковского. Концерт проведет дирижер Сергей Смбатян.

Международный музыкальный фестиваль «Армения» пройдет в Ереване с 29 сентября по 29 октября. В рамках 17 концертов выступят известные музыканты: пианист Михаил Плетнев, виолончелист Стивен Изерлис, скрипачи Гил Шахам, Граф Муржа и другие.

Организаторы фестиваля - Государственный симфонический оркестр Армении, Европейский фонд поддержки культуры (EUFSC). Фестиваль проходит при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения.