Эрдоган назвал переговоры с Путиным продуктивными
19:07, 29 Сентябрь, 2021
Президент Турции Тайип Эрдоган назвал прошедшие в Сочи переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным продуктивными.
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, Путин и Эрдоган в среду провели переговоры в Сочи. Это была первая очная встреча российского лидера с момента его ухода на карантин.
"Проведя продуктивные переговоры с моим коллегой Путиным, мы покинули Сочи", - написал Эрдоган в своем Telegram.
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