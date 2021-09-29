Эрдоган назвал переговоры с Путиным продуктивными

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал прошедшие в Сочи переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным продуктивными.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, Путин и Эрдоган в среду провели переговоры в Сочи. Это была первая очная встреча российского лидера с момента его ухода на карантин.

"Проведя продуктивные переговоры с моим коллегой Путиным, мы покинули Сочи", - написал Эрдоган в своем Telegram.