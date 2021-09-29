Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко не приняли мандаты Госдумы

Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Елена Шмелева и Денис Проценко не приняли депутатские мандаты, следует из проекта постановления ЦИК.

В документе указывается, что федеральный список депутатов Госдумы, избранных по федеральному избирательному округу, возглавила Анна Кузнецова. Другие политики и общественные деятели из первой пятерки "Единой России" в нем не значатся, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Кузнецова в парламенте будет курировать защиту материнства, детства и поддержку семьи.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Лавров и Шойгу после избирательной кампании продолжат работу на постах глав МИД и министерства обороны.

На предвыборном съезде "Единой России" Владимир Путин назвал пятерку лидеров предвыборного списка партии. В нее вошли министр обороны и один из основателей партии Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.