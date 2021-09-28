МИД Ирана ответил на заявление Алиева об учениях

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде подчеркнул, что проведение военных учений в северо-западных приграничных районах является вопросом суверенитета для мира и стабильности всего региона.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на IRNA, Саид Хатибзаде, отвечая на вопрос корреспондентов о заявлениях президента Азербайджана в СМИ, сказал: «Хотя между двумя странами существуют хорошие и уважительные отношения, а обычные каналы связи между двумя сторонами находятся на самом высоком уровне, но удивительно его заявления таким образом».

«По этому и другим смежным вопросам в ходе встречи двух министров иностранных дел на полях недавней сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялись серьезные и детальные консультации, и была достигнута договоренность продолжить эти переговоры в соответствующем контексте», - отметил он.

«Исламская Республика Иран всегда заявляла о своем неприятии любой оккупации территории и подчеркивала необходимость уважения территориальной целостности стран и международно признанных границ. В то же время соблюдение добрососедства - один из важнейших вопросов, который должны учитывать все соседи», - добавил он.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел ИРИ также указал на военные учения, проводимые страной в северо-западных приграничных районах: «Это вопрос суверенитета, и это направлено на мир и стабильность во всем регионе. Конечно, очевидно, что Исламская Республика Иран не потерпит демонстративного присутствия сионистского режима у своих границ, и в этой связи она предпримет все меры, которые сочтет необходимыми для своей национальной безопасности».