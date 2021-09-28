Новоназначенный посол Перу вручил копии верительных грамот замглаве МИД Армении

Новоназначенный посол Республики Перу в Армении Хуан Хенаро Дель Кампо Родригес (резиденция в Москве) 28 сентября вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Армении Армену Гевондяну.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, поздравив посла с назначением, замминистра иностранных дел Армении отметил, что Армения заинтересована в развитии отношений с Перу.

В свою очередь, посол Перу отметил, что в ходе своей дипломатической миссии приложит все усилия для углубления сотрудничества с Арменией в различных сферах.

Замглавы МИД представил послу Перу сложившуюся вследствие азербайджано-турецкой агрессией против Арцаха 27 сентября 2020 года ситуацию и подчеркнул важность всеобъемлющего урегулированию нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ на основе известных принципов и элементов.

На встрече были обсуждены вопросы развития политического диалога, формирования правового поля, торгово-экономического и многостороннего сотрудничества, затронут ряд региональных и международных вопросов.