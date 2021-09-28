Баку несет ответственность за огнестрельное ранение армянского солдата около села Кут: омбудсмен Армении

Власти Азербайджана явным образом нарушают международные правила и несут ответственность за огнестрельное ранение 28 сентября армянского военнослужащего в районе села Кут Гегаркуникской области и попытку умышленного нарушения его права на жизнь. Как сообщили Арменпресс в отделе по связям с общественностью аппарата Защитника прав человека Армении, об этом с подобным заявлением выступил омбудсмен Арман Татоян.

«В основе этого заключения лежит как минимум тот факт, что вооруженные силы Азербайджана:

- вторглись и незаконно расположились на суверенной территории Республики Армения - в Гегаркунике и Сюнике.

- после 9 ноября 2020 года они физически присутствуют на указанных территориях, которые на законных основаниях принадлежат жителям Республики Армения или находятся в общинной собственности;

- регулярно стреляют по селам Республики Армения, создают реальную опасность для жизни и здоровья мирных жителей, наносят ущерб их имуществу и животным;

- занимаются незаконными действиями против мирных жителей, такими как кража животных, попытки лишить людей свободы, угрожать мирным жителям огнестрельным оружием, препятствовать сельскохозяйственной деятельности и т.д.

- пастбища и сенокосы поджигаются возле села Кут и других сел Гегаркуника. Из-за их нахождения в непосредственной близости от сел и дорог между общинами, свободное передвижение людей ограничено и право людей на жизнь находится под угрозой», - заявил Татоян.

По его словам, все это усугубляется тем, что власти Азербайджана официальными заявлениями о вооруженных нападениях и угрозами войны нарушают мирную жизнь и безопасность людей.