Талибы будут использовать конституцию времен последнего афганского короля

В Афганистане будет применяться конституция времен последнего короля страны Захир-Шаха, за исключением положений, которые противоречат шариату, заявил и.о. главы минюста Абдул Хаким Шариа, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид заявил в интервью РИА Новости, что взявшее власть в стране движение "Талибан"* планирует в следующем году сформировать комиссию для разработки новой конституции.

Согласно заявлению министерства юстиции временного правительства страны, и.о. главы министерства заявил на встрече с послом Китая в Афганистане, что Афганистан будет использовать конституцию, которая была в стране при последнем короле, исключения составят те положения, которые противоречат шариату.