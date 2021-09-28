Изменились количество бенефициаров Фонда страхования военнослужащих

Изменилось количество бенефициаров Фонда страхования военнослужащих. Как передает «Арменпресс», фонд сообщает, что компенсацию получили еще 26 военнослужащих, получивших инвалидность в результате войны, и членов семей погибших военнослужащих. Таким образом, количество основных бенефициаров фонда составляет 4 465, из которых 416 были бенефициарами фонда до войны 2020 года.

Фонд страхования военнослужащих создан для обеспечения стабильных и равных страховых выплат военнослужащим, получившим военную инвалидность 1 или 2 степени при защите границ своей страны и членов семей погибших и без вести пропавших военнослужащих.

Средства фонда формируются за счет обязательных ежемесячных выплат лиц, получающих доход в Армении и в Арцахе, а также за счет добровольных пожертвований, полученных из диаспоры.