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Изменились количество бенефициаров Фонда страхования военнослужащих

Изменились количество бенефициаров Фонда страхования военнослужащих

Изменилось количество бенефициаров Фонда страхования военнослужащих. Как передает «Арменпресс», фонд сообщает, что компенсацию получили еще 26 военнослужащих, получивших инвалидность в результате войны, и членов семей погибших военнослужащих. Таким образом, количество основных бенефициаров фонда составляет 4 465, из которых 416 были бенефициарами фонда до войны 2020 года.

Фонд страхования военнослужащих создан для обеспечения стабильных и равных страховых выплат военнослужащим, получившим военную инвалидность 1 или 2 степени при защите границ своей страны и членов семей погибших и без вести пропавших военнослужащих.

Средства фонда формируются за счет обязательных ежемесячных выплат лиц, получающих доход в Армении и в Арцахе, а также за счет добровольных пожертвований, полученных из диаспоры.


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