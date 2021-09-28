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Минобороны Армении в комиссии по обороне НС представит концепцию реформ ВС

Минобороны Армении в комиссии по обороне НС представит концепцию реформ ВС

Представители Минобороны в формате рабочего обсуждения в постоянной комиссии НС по обороне и безопасности представят концептуальные представления реформ Вооруженных сил.

Как передает «Арменпресс», на заседании комиссии Тигран Абрамян, депутат от фракции «Честь имею» предложил  в ближайшее время, в рамках внеочередного или другого формата  пригласить  официальных лиц, которые подробно представят концепцию реформ Вооруженных сил в целом, чтобы понять, есть концепция или ее нет. 

Председатель комиссии Андраник Кочарян ответил: «Предстaвители Минобороны придут в комиссию в связи с реформами, и представqт свои концептуальные взгляды. У нас будет рабочее обсуждение. Оно планируется на ближайшие 10-12 дней».


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