Американского певца Ар Келли признали виновным в торговле людьми

Американского певца и продюсера Ар Келли признали виновным в сексуальных домогательствах к женщинам и детям, продолжавшихся более двух десятилетий. Об этом сообщает BBC News.

В ходе суда 11 обвинителей, среди которых было 9 женщин и двое мужчин, рассказали свои истории о сексуальном насилии со стороны музыканта. Суд присяжных после двух дней размышлений признал Келли виновным по всем пунктам обвинения,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ар Келли, настоящее имя которого Роберт Сильвестр Келли, был уличен в торговле женщинами между различными штатами США, производстве детской порнографии и похищении людей.

Келли является обладателем трех премий "Гремми". В 90-х годах он был одним из самых успешных музыкантов в стиле ритм-энд-блюз. В 1996 году он прославился своим хитом I Believe I can Fly, который он написал к фильму "Космический матч".