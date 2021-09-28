Очистить систему от коррумпированных судей, чтобы построить новую: интервью Карена Андреасяна

Министерство юстиции поставило перед собой цель - очистить судебную систему от коррумпированных судей, построить новую модель морального пенитенциарного учреждения, оцифровать всю судебную систему в Армении, создать быстрые и качественные государственные услуги в одном месте и деятельность Службы принудительного исполнения судебных актов сделать более эффективной. «Арменпресс» беседовал с министром юстиции Кареном Андреасяном о предстоящих программах, эффективной борьбе с коррупцией, конституционных реформах, деятельности патрульной службы и на другие темы.

- Господин Андреасян, вступив на должность министра юстиции, какие задачи Вы поставили перед собой?

- У меня пять приоритетных программ. Первая - в результате судебных разбирательств очистить судебную систему от коррумпированных судей, вторая - создать в Армении совершенно новую модель морального пенитенциарного учреждения. Новую модель не только по своей конструкции и безопасности, но и поведением, персоналом и атмосферой. Третья - оцифровать всю судебную систему, тем самым повысив эффективность работы всех государственных органов, работающих в этой сфере. Четвертая, создать в Армении «Дома правосудия», предоставляющие быстрые и качественные госуслуги в одном месте, по примеру Грузии. И пятая, сделать управление Службой принудительного исполнения судебных актов настолько эффективным, чтобы люди не оставались без дела после вынесения приговоров, а государство не выделяло деньги на наши услуги, а получало прибыль, направляя эту прибыль на дальнейшее развитие и на реформы в судебной сфере.

- Какие антикоррупционные меры или законодательные инициативы Вы планируете? Достаточно ли для борьбы с коррупцией инструментов, введенных с 2018 года?

- Мы должны продолжать поддерживать создание и развитие Комиссии по предупреждению коррупции, которая является наиболее эффективным механизмом в борьбе с коррупцией. Коллектив и сотрудники комиссии полны надежд, нам просто нужно продолжать поддерживать и укреплять их технически. Создание Антикоррупционного комитета и судов также очень важно. Министерство проводит большую работу и в этом направлении. В целом, борьба с коррупцией - один из приоритетов нашего правительства, а реализация Антикоррупционной стратегии - одно из важнейших направлений работы нашего министерства.

- Какие шаги будут предприняты для повышения общественного доверия к судам?

- В повышении общественного доверия к судебной системе важна не только роль отдельных судей, но и Высшего судебного совета. В этом контексте я рассматриваю последовательный, строгий подход к дисциплинарному производству в отношении судей, а также оценку поведения судей Высшего судебного совета. Веттинг станет инструментом, направленным на укрепление независимости судебной власти и доверия к ней общества. Однако, существующее законодательство не позволяет применять новые структуры к существующим правовым отношениям, поэтому ведется соответствующая работа для решения проблем, и этот вопрос для обеспечения соответствия процесса международным стандартам должен быть обсужден с международными партнерами.

Интервью Карена Хачатряна

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