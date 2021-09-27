США привержены помочь разрешить нерешенные вопросы, связанные с нагорно- карабахским конфликтом

Заместитель помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган и старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности США Аманда Слоат встретились 27 сентября с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шофером (США) и Игорем Ховаевым (Россия), а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.

Как сообщает Арменпресс, сопредседатели обсудили успешное содействие в проведении первой совместной с ноября 2020 года встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана, которая состоялась на прошлой неделе на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Они также отметили, что 27 сентября является годовщиной возобновления активных боевых действий в нагорно-карабахском конфликте, и выразили соболезнования в связи с гибелью людей с обеих сторон.

Они подчеркнули, что только всеобъемлющее решение, в котором будут рассмотрены все нерешенные вопросы, может нормализовать отношения между двумя странами и позволить народам региона жить вместе в мире.

Хоган и Слоут приветствовали усилия сопредседателей и решимость Армении и Азербайджана возобновить мирный процесс посредством прямого диалога, направленного на содействие безопасности, стабильности и процветанию в регионе.

Они заявили о приверженности Соединенных Штатов продолжению работы с другими странами-сопредседателями, чтобы помочь Армении и Азербайджану решить все нерешенные вопросы, связанные с или возникшие в результате нагорно-карабахского конфликта, в том числе в отношении удерживаемых, пропавших без вести лиц и гуманитарного разминирования.