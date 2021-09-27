Президент Армении поздравил президента Кипра с днем рождения

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Республики Кипр Никосу Анастасиадису по случаю 75-летия.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании говорится:

«Армению придает важность основанным на общих цивилизационных ценностях, многовековой дружбе и взаимных интересах отношениям с Кипром. Убежден, что наличествует огромный потенциал для укрепления двусторонних связей, который совместными усилиями будет дополнен новыми идеями и инициативами.

Надеюсь, что стратегическое партнерство и взаимопонимание между Арменией и Кипром тоже будут расширяться и углубляться на благо наших народов.

проживающие на Кипре наши соотечественники, которые играют важную роль в социальной, экономической и культурной жизни Кипра, вносят большой вклад в армяно-кипрское сотрудничество, а также в укрепление и развитие дружбы между двумя народами».