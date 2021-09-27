МВД Польши заявило, что беженцы представляют террористическую угрозу

Множество нелегалов, задерживаемых на белорусско-польской границе, представляют террористическую угрозу, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский журналистам в понедельник в Варшаве.

"С начала августа мы выявили 9400 попыток нелегального пересечения границы. 8200 из них успешно пресечено. Около 1200 нелегальных мигрантов задержано и помещено в охраняемые центры. Многие из них не имеют никаких документов, некоторые из них имеют фальшивые документы", - сказал Каминьский. Он уточнил, что в отношении двух третей из них начата процедура "особенно тщательной проверки".

"Каждый десятый, вероятно, имеет связь с террористическими организациями, контрабандой, другими преступлениями, часть из них были ранее связаны с силовыми структурами или другими боевыми организациями", - заявил министр.

При этом Каминьский рассказал, что до настоящего времени тщательно проверили 200 нелегалов. По его словам, многие из них уничтожили данные из своих телефонов, но польским специалистам удалось их восстановить,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным министра, около 50 из 200 проверенных человек принимали участие в боевых действиях.

В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи со сложившейся ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Срок действия режима ЧС заканчивается 2 октября, но может быть продлен решением президента.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.