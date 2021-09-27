Ильхам Алиев в очередной раз открыто угрожает Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в очередной раз, озвучив открытую агрессию и угрозу, отметил, что «Зангезурский коридор» должен быть открыт. Как передает «Арменпресс», Алиев заявил об этом в интервью, данном турецкому агентству «Анадолу».

«Мы пока еще терпеливы. Однако у нашего терпения есть пределы. Вторая карабахская война показала, что происходит, когда наше терпение заканчивается. Поэтому мы даем Армении возможность выполнить все условия заявления от 10 ноября и действовать соответственно», - заявил Алиев.