Гарантия безопасности и права на жизнь армян Арцаха невозможна под юрисдикцией Азербайджана: МИД РА

Азербайджан при непосредственной поддержке Турции, также и с привлечением вооруженных террористов с Ближнего Востока 27 сентября 2020 года развязал широкомасштабную войну против Республики Арцах, руководствуясь целью лишить арцахцев права жить на своей Родине свободно и безопасно и управлять своей судьбой. Как передает «Арменпресс», Министерство иностранных дел Армении в связи с этим распространило заявление.

«Сегодня мы склоняем головы, отдаем дань памяти нашим героям, павшим во всех арцахских войнах, павшим за свободу и достоинство своих соотечественников, за защиту права на жизнь.

44-дневная война, начавшаяся 27 сентября, сопровождалась широкомасштабными международными гуманитарными нарушениями, нарушениями прав человека, военными преступлениями и другими зверствами, совершенными Азербайджаном. Во время боевых действий азербайджанские вооруженные силы преднамеренно наносили удары по гражданским инфраструктурам и мирным поселениям, включая и столицу Степанакерт, с применением реактивных снарядов, в том числе и с применением запрещенного оружия, что привело к жертвам среди гражданского населения и разрушениям. Совершенные массовые преступления были тщательно задокументированы и представлены в международные организации и специализированные международные организации. Работа в этом направлении будет продолжена на различных международных площадках.

44-дневная война была заранее спланированной и подготовленной военной агрессией, целью которой было снятие проблемы Нагорного Карабаха с международной повестки дня путем применения силы и уничтожения армянского населения. Об этом свидетельствуют действия Азербайджана в довоенный период, а также политика, проводимая Азербайджаном после войны. Политика арменофобии и угрозы применения силы со стороны властей Азербайджана, озвучиваемые на протяжении многих лет, отклонение предложений международных посредников по урегулированию конфликта, прекращению огня, систематические нарушения режима прекращения огня, накопление большого количества оружия в нарушение международных обязательств, регулярные нападения, отказ исполнения призыва Генерального секретаря ООН к прекращению огня во время пандемии, а также послевоенные заявления о прекращении существования Нагорного Карабаха подтверждают, что Азербайджан никогда не был заинтересован в мирном урегулировании конфликта.

Азербайджан последовательно препятствовал усилиям международного сообщества, в частности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, по установлению прекращения огня в гуманитарных целях, в результате чего три режима прекращения огня, согласованные на уровне министров России, Франции и США, не были реализованы. 9 ноября по инициативе президента РФ было подписано трехстороннее заявление о прекращении огня, за которым последовал ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах. Оно прекратило агрессию Азербайджана и создало условия для гарантирования всеобъемлющей безопасности населения Арцаха.

В результате развязанной агрессии против Арцаха армяне Арцаха столкнулись со многими гуманитарными проблемами. Более 90 000 арцахских армян были вынуждены покинуть места постоянного проживания, большинство из которых уже вернулись в Арцах. Более 40 000 человек были лишены своих домов и имущества, жизненно важные инфраструктуры были разрушены, в том числе школы и больницы. В этом плане Республика Армения придает большое значение бесперебойному входу в Арцах международных гуманитарных и других специализированных структур, что имеет ключевое значение в контексте всеобъемлющего и эффективного решения гуманитарного кризиса, возникшего в результате войны.

Почти год спустя Азербайджан продолжает удерживать в заложниках многих армянских военнопленных и гражданских лиц, нарушая как положения трехстороннего заявления от 9 ноября, так и свои обязательства по международному гуманитарному праву.

Власти Азербайджана не только продолжают враждебную политику по отношению к народу Арцаха, но и на подконтрольных им территориях переименовывают армянские поселения, разрушают и оскверняют религиозные святыни и культурное наследие. Эти действия, полная этническая чистка армянского населения, еще раз свидетельствуют о том, что гарантировать физическую безопасность и право на жизнь армян Арцаха невозможно под юрисдикцией Азербайджана.

Реалии, созданные применением силы, массовыми нарушениями прав человека, а также аналогичными непрекращающимися действиями Азербайджана в послевоенный период, не могут создать прочную основу для регионального мира и безопасности. Всеобъемлющее и продолжительное решение нагорно-карабахского конфликта предполагает определение статуса Арцаха с учетом реализации неотъемлемого права на самоопределение, обеспечения безопасности народа Арцаха, безопасного и достойного возвращения перемещенного населения в свои места обитания на всей территории Нагорного Карабаха, сохранения армянского культурного и религиозного наследия на территориях, подконтрольных Азербайджану.

Только договоренности, достигнутые в рамках мирного процесса, могут открыть новую страницу для мира, безопасности и развития в регионе.

Республика Армения выступает с позиций полноценного процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства и мандата Минской группы ОБСЕ. В то же время, приоритетное значение приобретает срочное урегулирование гуманитарных проблем, в том числе возвращения всех военнопленных и гражданских заложников и адресация случаев насильственного исчезновения.

Армения в вопросе восстановления и защиты прав народа Арцаха продолжит оставаться последовательной, и приложит все усилия для достижения справедливого, всеобъемлющего и долгосрочного решения нагорно-карабахского конфликта и гарантирования права армян Арцаха на свободную, безопасную и достойную жизнь на своей Родине», - говорится в заявлении МИД РА.