В Армении подтверждено 462 новых случая заражения COVID-19

В Армении всего подтверждено 259 004 случая заражения COVID-19, 240 305 из которых вылечились, есть 5 264 летальных исходов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

По состоянию на 11:00 27 сентября подтверждено 462 новых случая заражения COVID-19, вылечились 565 заболевших, есть 13 летальных исходов. За последние сутки проведено 5 183 тестов.

Всего проведено 1 693 823 тестов.

В предыдущий день зарегистрирован 1 случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Общее количество таких случаев - 1 203.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 12 235 пациентов.