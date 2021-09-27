Бургомистром Берлина впервые станет женщина

Кандидат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Франциска Гифай станет первой женщиной на посту бургомистра (мэра) Берлина, свидетельствуют предварительные данные выборов, по которым СДПГ победили в немецкой столице, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Гифай была выдвинута берлинским отделением СДПГ в лидеры предвыборного списка на выборах в Палату представителей Берлина и кандидатом в бургомистры. В настоящее время должность бургомистра в немецкой столице занимает другой известный социал-демократ Михаэль Мюллер.

Франциска Гифай занимала пост министра по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодёжи Германии.