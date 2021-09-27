Год назад, 27 сентября началась 44-дневная Арцахская война

27 сентября 2020 года в 07:10 случилось самое ужасное, что могло произойти - началась 44-дневная война.

Как сообщает «Арменпресс», с самого начала было ясно, что это не очередной инцидент на границе между Арцахом и Азербайджаном, но никто не предполагал, что он продлится 44 дня.

Вооруженные силы Азербайджана при очевидной поддержке Турции, а также с привлечением наемников в этот день начали бомбардировку населенных пунктов Арцаха, от столицы Степанакерта до других городов и сел. В те дни в Армении и Арцахе были объявлены военное положение и мобилизация, многие армяне добровольно ушли на фронт, сражаясь 44 дня до самой смерти, защищало свою Родину.

В дни войны Вооруженные силы Азербайджана против Арцаха не раз применяли неразрешенное оружие, в том числе и против гражданского населения. Есть много неопровержимых доказательств того, как противник истязает армянских пленных.

Несмотря на соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях, достигнутое при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Азербайджан его нарушил. В ночь с 9 на 10 ноября руководители Армении, России и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в 01:00.

Армянская сторона потеряла 7 районов Арцаха, Шуши и Гадрут. Той ночью Россия на военно-транспортных самолетах Ил-76 отправила в Арцах около 2 000 миротворцев и 470 единиц военной техники. Для контроля за соблюдением соглашений о прекращении огня вдоль границы между Арцахом и Азербайджаном, а также вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Арцах, были расположены российские наблюдательные посты.

В результате агрессивной войны, развязанной Азербайджаном, в Республике Арцах и в Республике Армения погибло 3 781 военнослужащих и мирных жителей. На сегодняшний день местонахождение 231 военнослужащего и 22 гражданских лиц неизвестно. Азербайджан Республике Армения передал всего 108 плененных военнослужащих и гражданских лиц.

Несмотря на положения трехстороннего соглашение от 9 ноября, даже спустя год после его заключения, азербайджанская сторона не возвращает всех армянских военнопленных.