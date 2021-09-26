Стоимость полета на МКС на космическом корабле "Союз" составляет около $50 млн. Об этом сообщил журналистам в воскресенье глава представительства компании Space Adventures в России Сергей Костенко, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

"Цена такая же, как везде - в районе 50 млн, плюс-минус такая цена", - сказал Костенко.

По его словам, космический турист, который первым среди непрофессиональных участников полета выйдет в открытый космос, заплатит на несколько миллионов долларов больше. "Это удорожает полет. Не в два раза. Это какие-то резонные деньги. Вопрос о миллионах дополнительных", - сказал Костенко.

По словам главы представительства, эта сумма покроет объективные затраты, которые возникнут, в том числе стоимость эксплуатации ресурса скафандра.

С 2001 по 2009 год по контрактам с компанией Space Adventures Inc. на российский сегмент МКС было выполнено восемь краткосрочных полетов.