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Главы МИД Армении и Египта отметили важность  активизации политического диалога между двумя странами     

Главы МИД Армении и Египта отметили важность  активизации политического диалога между двумя странами     

В рамках 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций 25 сентября министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян встретился с министром иностранных дел Арабской Республики Египет Самехом Шукри.   

Как сообщили Арменпресс в Министерстве иностранных дел Республики Армения,   главы внешнеполитических ведомств  двух стран  высоко оценили армяно-египетские отношения, основанные на многовековых историко-культурных связях между двумя дружественными народами.

«Обе стороны отметили важность шагов для активизации политического диалога между Арменией и Египтом. Собеседники выразили удовлетворение высоким уровнем сотрудничества на международных площадках.

Собеседники обменялись мнениями по активизации торгово-экономических связей, реализации взаимовыгодных программ в экономической сфере, коснулись работы армяно-египетской межправительственной комиссии. Обсуждались также вопросы, касающиеся сотрудничества между ЕАЭС и Египтом», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, собеседники коснулись вопросов региональной и международной безопасности. 

МИД РА сообщает, что в контексте урегулирования нагорно-карабахского конфликта министр Мирзоян подчеркнул необходимость возобновления мирного процесса под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ.


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