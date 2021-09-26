Главы МИД Армении и Египта отметили важность  активизации политического диалога между двумя странами     

В рамках 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций 25 сентября министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян встретился с министром иностранных дел Арабской Республики Египет Самехом Шукри.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве иностранных дел Республики Армения, главы внешнеполитических ведомств двух стран высоко оценили армяно-египетские отношения, основанные на многовековых историко-культурных связях между двумя дружественными народами.

«Обе стороны отметили важность шагов для активизации политического диалога между Арменией и Египтом. Собеседники выразили удовлетворение высоким уровнем сотрудничества на международных площадках.

Собеседники обменялись мнениями по активизации торгово-экономических связей, реализации взаимовыгодных программ в экономической сфере, коснулись работы армяно-египетской межправительственной комиссии. Обсуждались также вопросы, касающиеся сотрудничества между ЕАЭС и Египтом», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, собеседники коснулись вопросов региональной и международной безопасности.

МИД РА сообщает, что в контексте урегулирования нагорно-карабахского конфликта министр Мирзоян подчеркнул необходимость возобновления мирного процесса под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ.