COVID-19: в Арцахе подтверждены 2 новых случая     

25 сентября в Арцахе было проведено 34 теста, в результате которых в республике зарегистрировано 2 случая заболевания коронавирусом.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения Арцаха, 17 инфицированных в настоящее время проходят стационарное лечение от коронавируса. Врачи оценивают состояние здоровья 3 пациентов как тяжелое, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому.

«Для проведения лабораторного выявления коронавируса в Арцахе всего в 2021 году обследовано 12990 граждан, у 1139 из которых тестирование показало положительный результат.

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как можно раньше.

Извещаем, что населению республики необходимо как можно раньше вакцинироваться против COVID-19, тем самым защищая здоровье - ваше и ваших близких», - говорится в сообщении Минздрава.

Как говорится в сообщении Министерства здравоохранения Арцахской Республики, вакцинация против коронавирусной болезни (COVID-19) проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения Республики Арцах, в медицинском объединении «Аревик», в районных медицинских объединениях.