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COVID-19: в Арцахе подтверждены 2 новых случая     

COVID-19: в Арцахе подтверждены 2 новых случая     

25 сентября в Арцахе было проведено 34 теста, в результате которых в республике  зарегистрировано 2 случая заболевания коронавирусом.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения Арцаха, 17 инфицированных в настоящее время проходят стационарное лечение от коронавируса. Врачи оценивают состояние здоровья 3 пациентов как тяжелое, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому.

«Для проведения лабораторного выявления коронавируса в Арцахе всего в 2021 году обследовано 12990 граждан, у 1139 из которых тестирование показало  положительный результат.

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как  можно раньше. 

Извещаем, что   населению республики необходимо как  можно раньше  вакцинироваться   против  COVID-19, тем самым защищая здоровье - ваше и ваших близких», - говорится в сообщении Минздрава.

Как говорится в сообщении Министерства здравоохранения Арцахской Республики, вакцинация против коронавирусной болезни (COVID-19) проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения  Республики Арцах, в медицинском объединении «Аревик», в районных медицинских объединениях.

 

 


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