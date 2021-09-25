Температура воздуха понизится еще на 3-4 градуса

На территории республики ожидается погода без осадков днем 25 сентября, 27-28 сентября, ночью 29 сентября ожидается дождь. Ночью 26 сентября, днем 29 сентября, 30 сентября в некоторых регионах возможен дождь.

Ветер юго-западный, 5-10 м / с, временами может усилиться до 15-20 м / с.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, температура воздуха в ночь на 27 сентября понизится на 3-4 градуса.

Во второй половине дня 25-26 сентября, 27-30 сентября в Ереване осадков не ожидается, в ночь на 26 сентября местами ожидаются кратковременные дожди.