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В Арцахе зарегистрировано 4 новых случая заболевания коронавирусом

В Арцахе зарегистрировано 4 новых случая заболевания коронавирусом

24 сентября в Арцахе проведено 45 тестирований, зарегистрировано 4 новых случая заболевания коронавирусом. 

Как сообщает  Арменпресс, об этом сообщает Министерства здравоохранения Арцаха. 

В настоящее время 17 инфицированных проходят стационарное лечение от коронавирусной болезни. Врачи оценивают состояние здоровья 3 пациентов как тяжелое, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому. 

В 2021 году в Арцахе в лаборатории на выявление коронавируса было обследовано 12 тысяч 956 граждан, у 1137 из которых зарегистрирован положительный результат теста. 

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как  можно раньше. 

Как говорится в сообщении Министерства здравоохранения Арцахской Республики, вакцинация против коронавирусной болезни (COVID-19) проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения  Республики Арцах, в медицинском объединении «Аревик», в районных медицинских объединениях.


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