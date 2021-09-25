Fitch оставил без изменений суверенный рейтинг Армении с прогнозом «стабильный»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Республики Армения в иностранной валюте на уровне «B +» с прогнозом «стабильный».

Рейтинг основан на прочных основах макроэкономической и налогово-бюджетной политики, убедительной приверженности реформам, достоверном обязательстве проведения реформ, а также на управленческой и деловой среде, показателях доходов на душу населения по сравнению с сопоставимыми странами. В то же время, параллельно с указанными положительными обстоятельствами, агентство выделило факторы высокого государственного долга в иностранной валюте, относительно слабых внешних финансов и геополитической напряженности.

Агентство также упомянуло о росте реального ВВП на 13,2% во втором квартале 2021 года по сравнению с тем же кварталом предыдущего года, что было обусловлено ростом строительства, сельского хозяйства и услуг, а также значительным притоком денежных переводов, при этом прогнозируется 5,5% реального роста ВВП в 2021 году.