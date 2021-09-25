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Возбуждено уголовное дело по факту очевидного насилия в отношении инспектора полиции

Возбуждено уголовное дело по факту очевидного насилия в отношении инспектора полиции

Старший инспектор общинного отделения Базумского отдела  Лорийского областного управления Полиции РА представил рапорт о применении к нему насилия в связи с исполнением служебных обязанностей и нанесении ему тяжкого оскорбления. 

Как  передает Арменпресс, отдел информации и общественных связей Следственного комитета РА сообщает, что в ходе подготовки материалов по делу была получена информация о том, что 24 сентября 2021 года около 16:00 часов  старший инспектор полиции  ехал на личном автомобиле «Мерседес» по шоссе Ереванян в Ванадзоре, и в это время  водитель автомобиля Opel звуковым сигналом препятствовал движению его машины. 

Сотрудник полиции сделал последнему выговор за нарушение правил дорожного движения и создание аварийной ситуации, а в ответ   водитель Opel  стал угрожать  милиционеру, применил  к нему насилие, в результате чего сломал  последнему палец, сорвал  значок с формы, нанес в его адрес оскорбления сексуального характера и бежал. 

Выяснилось, что совершивший очевидное преступление - житель Ванадзора, 1977 года рождения. 

По данному факту в Лорийском областном   управлении Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело по п.2  ч. 2 части ст. 137.1 и ч. 2  ст. 316   Уголовного кодекса РА.  

Ведется расследование. Принимаются меры по поиску водителя автомобиля Opel. Дано поручение соответствующему подразделению Полиции РА.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.


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