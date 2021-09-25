Возбуждено уголовное дело по факту очевидного насилия в отношении инспектора полиции

Старший инспектор общинного отделения Базумского отдела Лорийского областного управления Полиции РА представил рапорт о применении к нему насилия в связи с исполнением служебных обязанностей и нанесении ему тяжкого оскорбления.

Как передает Арменпресс, отдел информации и общественных связей Следственного комитета РА сообщает, что в ходе подготовки материалов по делу была получена информация о том, что 24 сентября 2021 года около 16:00 часов старший инспектор полиции ехал на личном автомобиле «Мерседес» по шоссе Ереванян в Ванадзоре, и в это время водитель автомобиля Opel звуковым сигналом препятствовал движению его машины.

Сотрудник полиции сделал последнему выговор за нарушение правил дорожного движения и создание аварийной ситуации, а в ответ водитель Opel стал угрожать милиционеру, применил к нему насилие, в результате чего сломал последнему палец, сорвал значок с формы, нанес в его адрес оскорбления сексуального характера и бежал.

Выяснилось, что совершивший очевидное преступление - житель Ванадзора, 1977 года рождения.

По данному факту в Лорийском областном управлении Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело по п.2 ч. 2 части ст. 137.1 и ч. 2 ст. 316 Уголовного кодекса РА.

Ведется расследование. Принимаются меры по поиску водителя автомобиля Opel. Дано поручение соответствующему подразделению Полиции РА.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.