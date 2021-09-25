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Европейские индексы снизились - 24-09-21

Европейские индексы снизились - 24-09-21

МОСКВА, 25 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 24 сентября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.72% и составил 15531.75 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.95% и составил 6638.46 пункта, британский FTSE снизился на 0.38% и составил 7051.48 пункта, а российский RTSI снизился на 0.32% и составил 1747.56 пункта.


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