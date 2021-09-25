Лавров и Гутерриш обсудили последние события в Афганистане, Ливии, Сирии и на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили ситуацию в Афганистане, Ливии, Сирии и на Украине.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

«Генеральный секретарь и министр иностранных дел обсудили сотрудничество России с ООН по широкому кругу вопросов. Стороны также обменялись мнениями о последних событиях в Афганистане, Ливии, Сирии и на Украине», - говорится в заявлении ООН.

Встреча прошла в рамках сессии Генассамблеи ООН.