Премьер-министр Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной кинооператора Левона Атоянца

Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной известного кинооператора Левона Атоянца. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“С глубокой скорбью узнал о кончине заслуженного кинооператора Левона Атоянца.

Неоценим вклад господина Атоянца в развитие армянского кинематографа, в частности, в деятельность киностудии “Арменфильм”. Десятки фильмов, снятых известным кинематографистом, в том числе “Родник Эгнар”, “Крупный выигрыш”, “Автомобиль Авдо”, “Солдат и слон”, “Хаос”, составляют значительную часть богатого наследия армянского кинематографа.

Творческая деятельность г-на Атоянца была связана с такими известными режиссерами армянского кино, как Арман Манарян, Альберт Мкртчян, Арнольд Агабабов, Дмитрий Кеосаян, Генрих Маргарян и другими. В результате и этого сотрудничества была создана значительная часть богатого наследия армянского кинематографа.

Несколько поколений операторов приобрели профессиональные навыки благодаря его усилиям и бескорыстной преданности делу. Левон Атоянц останется в нашей памяти как образ истинного профессионала, достойного гражданина и интеллигента.

Выражаю глубокие соболезнования его семье, коллегам, представителям армянского кино и разделяю их горе”.