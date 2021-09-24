Рустам Бадасян принял министра экономической и финансовой политики ЕЭК Руслана Бекетаева

Председатель Комитета государственных доходов Рустам Бадасян в КГД встретился с министром экономической и финансовой политики ЕЭК, членом Коллегии Русланом Бекетаевым. Как передает «Арменпресс», Управление информации и связей с общественностью Комитета госдоходов сообщает, что на встрече был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе и дальнейшее развитие интеграции, и расширение сотрудничества между странами-членами ЕАЭС.

Обсуждались и вопросы налогового администрирования косвенных налогов в рамках ЕАЭС, обмена информацией между налоговыми органами государств-членов и улучшения сотрудничества. Председатель Комитета государственных доходов проинформировал своего коллегу, что правительство Республики Армения приняло решение об учреждении уполномоченного органа по обеспечению сбора, регистрации, хранения и обработки информации, включенной в Национальную систему прослеживаемости. Рустам Бадасян также отметил, что это проект разработан и внесен на рассмотрение в заинтересованные органы с целью приведения процедуры списания расчетных документов в соответствие с положениями Налогового кодекса РА о документации, сделок по поставке товаров, подлежащих отслеживанию.

Собеседники отметили важность ежедневной работы подразделений двух структур, подчеркнув, что встречи на высшем уровне могут дать новый импульс для повышения эффективности этих работ.