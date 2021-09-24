Отношения Турции и США при Байдене ухудшились, заявил Эрдоган

США увеличили военную поддержку курдским формированиям в Сирии, ни при одном американским лидере ранее не было настолько плохой ситуации, как при нынешнем президенте Джо Байдене, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Как две страны НАТО Турция и США должны иметь совсем другие отношения. Ни при одном лидере США не было такой (плохой) ситуации. Вашингтон намного больше поддерживает террористов в регионе", - сказал Эрдоган журналистам,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Анкара неоднократно обвиняла Вашингтоне в поставках оружия силам самообороны сирийских курдов, которых в Анкаре считают связанными с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.