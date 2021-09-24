Массовая гибель ворон зафиксирована в Новосибирской области

Около 200 черных ворон обнаружены мертвыми в селе Усть-Тарка Новосибирской области, причины их гибели выясняются. Как передает Арменпресс, об этом сообщил "Интерфаксу" руководитель управления ветеринарии Усть-Таркского района Сергей Кузлякин.

По его словам, трупы птиц были найдены накануне утром в Усть-Тарке.

"По большинству признаков, скорее всего, это отравление", - сказал Кузлякин, уточнив, что другие животные и птицы в селе не пострадали.

Он отметил, что тела птиц собраны, взяты пробы, они направлены в лабораторию, результат ожидается в понедельник.

Собеседник агентства также сообщил, что погибли, в основном, молодые птицы, родившиеся в этом году.

По его словам, специалисты управления проверили территорию села и ряд предприятий, в том числе хлебоприемный пункт, проведен подворовой обход. "Домашние животные и птицы в порядке", - сказал Кузлякин.