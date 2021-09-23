Левон Тер-Петросян принял бывшего президента Кыргызской Республики

Первый президент Республики Армения Левон Тер-Петросян принял у себя дома бывшего президента Кыргызской Республики Аскара Акаева. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь первого президента Арман Мусинян, добавив, что Акаев прибыл в Армению по приглашению Российско-армянского университета для участия в церемонии своего награждения званием Почетного доктора РАУ.

«Тер-Петросян и Акаев около восьми лет тесно сотрудничали как в рамках СНГ, так и в двусторонних отношениях. Их особенно сблизило то, что оба они пришли в политику из науки», - отметил Мусинян.